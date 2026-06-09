Wien verspricht: Feiern wird für alle sicherer

Wenn der Weg zu den Toiletten beim nächsten Donauinselfest besser beleuchtet ist als bisher, dann ist das kein Zufall: Ab 1. Juli gilt in Wien das neue Veranstaltungsgesetz – nicht nur für Großereignisse, sondern auch jeden Klub, jedes Zeltfest und sogar jede Fahrt mit einem Ringelspiel. All das und mehr soll künftig ohne jedes ungute Gefühl bei Frauen und anderen Gästen möglich sein.