Mehr als Tausend Musiker rufen zum Boykott auf

Für den Tag des Finales am 16. Mai ist in Wien eine Großdemonstration angemeldet worden. Die Route wird vom Christian Broder Platz in Wien-Mariahilf über den Gürtel zur Hütteldorfer Straße und zur Schlusskundgebung im Vogelweidpark vor der Stadthalle führen. Bereits am Vortag treten Künstlerinnen und Künstler in der Venediger Au beim „Song Protest“ auf. Darunter ist etwa Musiker Dinis Mota, der als portugiesischer Beitrag gehandelt wurde, aber bereits im Vorfeld angab, wegen der Teilnahme Israels nicht beim ESC antreten zu wollen.