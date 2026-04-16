Song Contest: Nur Israel noch auf Kaffeehaus-Suche

Schweden und Zypern etwa finden im Café Mozart ihr Zuhause, Australien bezieht standesgemäß im Crossfields Stellung, das hippe Café phil sorgt sich um Bulgarien, Aserbaidschan und Deutschland sind die Schützlinge für das Café Hummel, während Dänemark und Österreich bei Gerstner ihre Zelte aufschlagen. Das Café Landtmann ist Gastgeber für San Marino und Großbritannien. Wie konkret das Programm in den einzelnen Locations ausschauen wird, soll jedenfalls bald auch in Abstimmung mit den Gastländern fixiert werden. Geplant sind Speisen aus den jeweiligen Nationen auf der Karte, Livemusik oder auch Meet and Greets mit den Künstlern. 34 der 35 Teilnehmerländer verteilen sich auf die ganze Stadt. Nur ein Land fehlt im bunten Kaffeehausreigen – nämlich Israel.