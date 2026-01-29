Diskonter senken jetzt Preise für Schokolade

Nach Jahren stetig steigender Preise gibt es für deutsche Schokoladenfans erstmals wieder spürbare Entlastung: Die beiden Diskonter Aldi und Lidl senken die Preise für zahlreiche Schokoladen- und Schokoprodukte deutlich. Die Reduktionen fallen je nach Artikel kräftig aus – in einzelnen Fällen um bis zu 50 Cent pro Packung.
Aldi teilte am Donnerstag mit, dass zahlreiche Produkte der Eigenmarken Moser Roth und Choceur ab sofort dauerhaft günstiger angeboten werden. Die Preissenkungen betragen laut dem Unternehmen bis zu 50 Cent pro Tafel beziehungsweise Packung.
Süße Entlastung gleich in zwei Ketten
Besonders deutlich fällt die Reduktion bei der 400-Gramm-Packung Choceur Choco Peanuts aus: Der Preis sinkt von 2,99 Euro auf 2,49 Euro. Weitere Schokoladenprodukte werden laut einer von Aldi veröffentlichten Liste um zwischen zehn und 36 Cent billiger.
Im Laufe des Tages zog auch Lidl nach. Der Diskonter senkte die Preise für insgesamt 27 Schokoladenartikel. So kosten etwa schokolierte Salzbrezeln nun 1,49 Euro statt zuvor 1,99 Euro pro 140-Gramm-Packung. Nach Angaben der „Lebensmittelzeitung“ unterbietet Lidl den Konkurrenten bei gut einem Dutzend Produkte sogar im Preis.
Teurer Kakao ließ Preise hochschießen
Hintergrund der Preissenkungen ist die Entwicklung am Rohstoffmarkt. Verbraucherinnen und Verbraucher hatten in den vergangenen Jahren deutlich mehr für Schokolade zahlen müssen, da die Kakaopreise zwei Jahre in Folge gestiegen waren.
Im Dezember 2024 erreichte der Preis für Kakao einen historischen Höchststand von 12.931 US-Dollar (10 851,70 Euro) pro Tonne in New York sowie 10.100 Pfund (11 660,90 Euro) pro Tonne in London. Seitdem haben die Preise jedoch wieder deutlich nachgegeben.
