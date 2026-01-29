Diskonter senken jetzt Preise für Schokolade

Nach Jahren stetig steigender Preise gibt es für deutsche Schokoladenfans erstmals wieder spürbare Entlastung: Die beiden Diskonter Aldi und Lidl senken die Preise für zahlreiche Schokoladen- und Schokoprodukte deutlich. Die Reduktionen fallen je nach Artikel kräftig aus – in einzelnen Fällen um bis zu 50 Cent pro Packung.