Landwirt: „Mein Stall war komplett überfüllt!“

„Ich hab mich vor lauter Tieren nicht mehr rausgesehen. Die kranken Schweine habe ich gar nicht gesehen, weil der Stall so überfüllt war“, gesteht ein 57-Jähriger vor Strafrichter Hanspeter Draxler. Der Landwirt muss sich mit seiner Ehefrau und dem gemeinsamen Sohn unter anderem wegen Tierquälerei verantworten. „Es waren über 1000 Schweine drin. Wie viele es wirklich waren, weiß ich nicht, ich war ja schon mit der Fütterung überfordert“, sagt er. Dass mehrere von ihnen krank waren beziehungsweise schwerste Verletzungen aufwiesen, fiel ihm ob der Masse nicht auf.