„Diese Inflation, die haben wir jetzt picken“

Franz Gasselsberger löst mit Jahreswechsel – nach fast 25 Jahren an der Spitze der Oberbank – seinen Vertrag als Generaldirektor vorzeitig auf. Ihm nachfolgen wird der 40-jährige Martin Seiter. Die „Krone“ traf den „Neuen“ zum Antrittsinterview. Seiter spricht über seine kleinen Füße und die große Politik.
Martin Seiter bezeichnet sich selbst als Morgenmensch: Als ihn die „Krone“ um 8.30 Uhr zum Antrittsinterview traf, war der 40-Jährige bereits eine Runde laufen. Seiter ist seit sechs Jahren im Vorstand der Oberbank, mit Jahreswechsel wird er Generaldirektor und löst damit Franz Gasselsberger ab.
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