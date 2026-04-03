„Diese Inflation, die haben wir jetzt picken“

Martin Seiter bezeichnet sich selbst als Morgenmensch: Als ihn die „Krone“ um 8.30 Uhr zum Antrittsinterview traf, war der 40-Jährige bereits eine Runde laufen. Seiter ist seit sechs Jahren im Vorstand der Oberbank, mit Jahreswechsel wird er Generaldirektor und löst damit Franz Gasselsberger ab.