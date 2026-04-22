So will die EU die Energieversorgung sichern

„Die Entscheidungen, die wir heute treffen, werden unsere Fähigkeit prägen, den Herausforderungen von heute und den Krisen von morgen zu begegnen“, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bei Kerosin erwägt die Kommission auch, eine gesetzliche Pflicht zur Bevorratung einzuführen. Zudem soll die Befüllung der Gasspeicher der Mitgliedsländer koordiniert werden, um Preissprünge durch gleichzeitige Großeinkäufe zu verhindern. Europäische Raffineriekapazitäten sollen erfasst und deren Auslastung maximiert werden.