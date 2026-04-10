Unerwartete Wende! Millionär will „Timmy“ retten

Behörden lehnen Rettungsplan ab

Die Pläne von Gunz sollen Umweltminister Till Backhaus (SPD) vorgelegt worden sein. In Fachkreisen wurden sie am Vormittag diskutiert – und schließlich abgelehnt. Backhaus und die Experten halten an ihrem Entschluss fest: Niemand soll zu „Timmy“ gelassen werden. Oberste Priorität sei nun, dem Wal ein ruhiges Sterben zu ermöglichen. Das sei bereits am Dienstag so beschlossen worden. Jede weitere Rettungsaktion würde für das Tier eine zusätzliche Belastung bedeuten. Denn selbst wenn der 12,35 Meter lange Wal freikäme, gehen Fachleute davon aus, dass er erneut stranden würde.