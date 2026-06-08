Vom tapsigen Welpen zum Helden auf vier Pfoten

Schon deutlich ernster geht es bei den „Teenagern“ der Brigade zu. „Makaio“ und „Louie“ sind knapp ein Jahr alt und haben die Welpenschule hinter sich gelassen. Für die beiden stehen bereits regelmäßig intensive Such- und Anzeigeübungen auf dem Stundenplan. Doch auch für sie gilt: Der Spaß darf nie zu kurz kommen. Zudem ist jede Übung exakt auf den Trainingsstand der Vierbeiner zugeschnitten, um sie nicht zu überfordern.