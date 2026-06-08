„Volltreffer“: Summer-Opening schreit nach Zugabe

Der Sommer ist eröffnet! 31.000 Fans strömten über das verlängerte Wochenende nach Schladming, um die schönste Jahreszeit willkommen zu heißen. „Fünf Konzerte, fünfmal beste Stimmung bei fünf unterschiedlichsten Künstlern. Da war für jeden Geschmack etwas dabei“, bilanziert Andreas Keinprecht, Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein, der selbst alle Konzerte live miterlebte. Sein Favorit? „Roland Kaiser hat mich total begeistert.“ Er trat am Freitag in einem ausverkauften Stadion vor 11.000 Gästen auf.