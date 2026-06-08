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31.000 Konzertgäste

„Volltreffer“: Summer-Opening schreit nach Zugabe

Steiermark
08.06.2026 05:00
Mit Scooter wurde am Mittwoch das lange Konzertwochenende eröffnet.
Mit Scooter wurde am Mittwoch das lange Konzertwochenende eröffnet.(Bild: Jürgen Fuchs)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Das Summer-Opening 2026 war laut Veranstaltern und Touristikern ein „echter Volltreffer“. 31.000 Gäste strömten nach Schladming – und dürfen auf eine Wiederholung nächstes Jahr hoffen.

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Der Sommer ist eröffnet! 31.000 Fans strömten über das verlängerte Wochenende nach Schladming, um die schönste Jahreszeit willkommen zu heißen. „Fünf Konzerte, fünfmal beste Stimmung bei fünf unterschiedlichsten Künstlern. Da war für jeden Geschmack etwas dabei“, bilanziert Andreas Keinprecht, Vorsitzender des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein, der selbst alle Konzerte live miterlebte. Sein Favorit? „Roland Kaiser hat mich total begeistert.“ Er trat am Freitag in einem ausverkauften Stadion vor 11.000 Gästen auf.

Für „el gran final“ sorgte am Sonntag der spanische Opernsänger Plácido Domingo. Trotz durchwachsener Wetterprognosen ging auch sein Auftritt trocken über die Bühne. „Wir hatten riesiges Wetterglück. Die Stoßgebete zum Himmel haben geholfen“, schmunzelt Keinprecht.

Abseits der Konzerte gingen die Gäste wandern, genossen die Landschaft, flanierten und saßen in den Gastgärten.

Andreas Keinprecht

Vorsitzender Tourismusverband Schladming-Dachstein

Bild: Wild &amp; Team Fotoagentur GmbH

Aufatmen kann jetzt auch Veranstalter Klaus Leutgeb: „Ich hätte im ersten Jahr nie damit gerechnet, dass das Feedback aus Wirtschaft, Tourismus, Handel, Gastronomie und von den Gästen so stark ausfällt. Für Schladming war das wirtschaftlich und medial ein echter Volltreffer!“ Man sei ursprünglich von 29.500 Gästen ausgegangen, schlussendlich waren es sogar 1500 mehr.

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Die Fans blieben durchschnittlich 3,5 Tage in der Region. „Abseits der Konzerte gingen sie wandern, genossen die Landschaft, flanierten und saßen in den Gastgärten“, erzählt Keinprecht, der auf eine Fortsetzung des Summer-Openings hofft. Eine Zugabe (natürlich nach dem Ski-Opening 2026) scheint realistisch, wenn man Leutgeb fragt: „Ich bin jederzeit bereit, auch 2027 wieder das Maximum für Schladming herauszuholen.“

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