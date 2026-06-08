Pleite, Rot! ÖFB-Gegner verpatzt WM-Generalprobe

Kroatien gewinnt

Kroatiens Nationalteam verabschiedete sich indes mit einem Sieg zur WM: Kapitän Luka Modric und Co. setzten sich bei der Generalprobe für den Endrunden-Start am Sonntag in Varazdin gegen Slowenien mit 2:1 durch. „Joker“ Mario Pasalic fixierte den Erfolg in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Sloweniens Andraz Sporar (83.) nach einem katastrophalen Rückpass die kroatische Führung durch den 40-jährigen Modric (51.) ausgeglichen. Bei der WM bekommen es die Kroaten im ersten Gruppenspiel am 17. Juni in Dallas mit England zu tun.