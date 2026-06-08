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Pleite, Rot! ÖFB-Gegner verpatzt WM-Generalprobe

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
08.06.2026 05:31
Jordanien musste sich Kolumbien geschlagen geben.
Jordanien musste sich Kolumbien geschlagen geben.(Bild: AFP/MEG MCLAUGHLIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jordanien hat die WM-Generalprobe verpatzt: Österreichs erster Gruppengegner bei der Endrunde verlor am Sonntag in San Diego (USA) gegen Kolumbien mit 0:2.

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Mit einem Doppelpack (41. und 55. Minute) avancierte Stürmer Jhon Arias zum Matchwinner. Für Jordanien war es ein Abend zum Vergessen. Kurz vor Schluss sah Amer Jamous auch noch die Gelb-Rote Karte.

Jhon Arias (li.) und James Rodriguez
Jhon Arias (li.) und James Rodriguez(Bild: AFP/SANDY HUFFAKER)

Ausfall kurz vor WM-Start
Bereits vor wenigen Tagen hatte der WM-Debütant, am 17. Juni (6 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) in Santa Clara (Kalifornien) Österreichs Auftaktgegner, einen personellen Rückschlag hinnehmen müssen: Stürmer Ibrahim Sabra einen Bänderriss im Knöchel zu und fällt für das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko aus. Die Verletzung des 20-jährigen Legionärs von Lok Zagreb schränkt die Offensivoptionen von Trainer Jamal Al-Salami ein.

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Kroatien gewinnt
Kroatiens Nationalteam verabschiedete sich indes mit einem Sieg zur WM: Kapitän Luka Modric und Co. setzten sich bei der Generalprobe für den Endrunden-Start am Sonntag in Varazdin gegen Slowenien mit 2:1 durch. „Joker“ Mario Pasalic fixierte den Erfolg in der dritten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte Sloweniens Andraz Sporar (83.) nach einem katastrophalen Rückpass die kroatische Führung durch den 40-jährigen Modric (51.) ausgeglichen. Bei der WM bekommen es die Kroaten im ersten Gruppenspiel am 17. Juni in Dallas mit England zu tun.

Luka Modric
Luka Modric(Bild: EPA/ANTONIO BAT)

Norwegen 1:1 gegen Marokko
Norwegen trennte sich in Harrison von Marokko mit 1:1, Martin Ödegaard wandte erst in der 75. Minute die drohende Niederlage ab. Brahim Diaz (8.) von Real Madrid hatte den WM-Halbfinalisten von 2022 in Führung gebracht.

Italien ist bei der WM nur Zuschauer, in einem Test gegen Gastgeber Griechenland gab es dank eines Treffers von Francesco Esposito (18.) in Heraklion einen 1:0-Erfolg.

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