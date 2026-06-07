„Il Capitano“ sorgt für das „Grande Party-Finale“

Vier Abende geballte Musikladung in wenigen Wochen auf der Schlosswiese in Moosburg! Die Stars und die Fans stehen bereits in den Startlöchern.
Die idyllische Schlosswiese in Moosburg verwandelt sich im Juli wieder in eine gigantische Konzert-Arena. Von stimmungsvollem Austropop über Metalcore bis hin zu legendären Dance-Beats – der musikalische Spagat lässt an diesen vier Abenden kaum Wünsche offen.
Den Anfang macht am 23. Juli das Austro-Pop-Duo Seiler & Speer, das aufgrund der großen Nachfrage zwei Tage später erneut die Fans mitreißen wird. Am 24. 7. „grätschen“ die Metalcore-Giganten von Electric Callboy dazwischen und bringen Moosburg zum Beben. Als exklusiver Support heizen die Crossover-Legenden H-Blockx ein. Für das große Schlosswiesen-Finale am 26. Juli sorgt Italo-Dance-König Gigi D’Agostino!
Infos und Karten für die Konzert-Highlights in Moosburg auf gibt es auf www.oeticket.com, in allen Ö-Ticketvorverkaufsstellen sowie auf www.semtainment.at.
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