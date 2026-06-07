„Il Capitano“ sorgt für das „Grande Party-Finale“

Den Anfang macht am 23. Juli das Austro-Pop-Duo Seiler & Speer, das aufgrund der großen Nachfrage zwei Tage später erneut die Fans mitreißen wird. Am 24. 7. „grätschen“ die Metalcore-Giganten von Electric Callboy dazwischen und bringen Moosburg zum Beben. Als exklusiver Support heizen die Crossover-Legenden H-Blockx ein. Für das große Schlosswiesen-Finale am 26. Juli sorgt Italo-Dance-König Gigi D’Agostino!