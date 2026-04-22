Deutschland rüstet „in raschem Tempo“ auf

Mehr Marschflugkörper

Einen weiteren Schwerpunkt setzt das deutsche Militär dem Sender zufolge auf die Fähigkeit, Ziele weit hinter der Front zu treffen. Momentan haben die Deutschen mit dem Taurus-Marschflugkörper mit einer Reichweite von über 500 Kilometern nur eine sogenannte „Deep-Strike“-Waffe. Pistorius geht aber davon aus, dass solche Waffen in Zukunft wichtiger werden könnten. So soll etwa für den neuen Kampfjet F-35 ein Marschflugkörper mit einer Reichweite von rund 1000 Kilometern gekauft werden.