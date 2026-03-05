Junge Deutsche protestieren gegen neuen Wehrdienst

Diese standen unter dem Motto „Schulstreik gegen Wehrpflicht“. In der Hauptstadt Berlin zählte die Polizei rund 3000 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von 6000 Demonstranten in Berlin und 50.000 in ganz Deutschland. Auf Transparenten und Plakaten im Berliner Demonstrationszug stand etwa: „Sterben steht nicht auf dem Stundenplan“, „Friedrich Merz an die Front“ und „Ein kluger Kopf passt unter keinen Stahlhelm“. In Sprechchören riefen die Jugendlichen: „Nie, nie, nie wieder Wehrpflicht“ und „Die Reichen wollen Krieg, die Jugend eine Zukunft“.