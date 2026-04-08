Berlin rudert bei Reiseregel für Wehrfähige zurück

Kritisiert wurde, dass sich laut dem Gesetz grundsätzlich alle Männer im Alter von 17 bis 45 Jahren Auslandsaufenthalte von mehr als drei Monaten von der Bundeswehr genehmigen lassen müssten. Es brauche derzeit keine Genehmigung, betonte Pistorius nun. Er will mit einer Verordnung Klarheit schaffen. Noch in dieser Woche werde es einen Erlass zu Ausnahme von der Genehmigungspflicht geben, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.