Horror-Job bei Kylie Jenner? Ex-Haushilfe klagt!

Brisant ist jedoch ein Punkt: Laut den Vorwürfen soll die Klägerin auch zu Einsätzen außerhalb des Jenner-Anwesens geschickt worden sein – unter anderem in das Zuhause von Timothée Chalamet geputzt haben. Für diese zusätzlichen Arbeiten habe sie weder eine gesonderte Bezahlung noch eine Erstattung ihrer Fahrtkosten erhalten.