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Sexy zum Osterfest

Kylie Jenner zieht den Bikini gar nicht mehr aus

Society International
07.04.2026 17:00
Kylie Jenner feierte Ostern im Bikini – das neue Lieblings-Outfit der 28-Jährigen.
Kylie Jenner feierte Ostern im Bikini – das neue Lieblings-Outfit der 28-Jährigen.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/kyliejenner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Geht es nach Kylie Jenner, ist das ganze Jahr Bikini-Saison. Denn die Halbschwester von Kim Kardashian zieht ihren knappen Zweiteiler gar nicht mehr aus. Da war ein sexy Osterfest garantiert!

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Gerade zurück aus dem Liebes-Strandurlaub mit Schatz Timothée Chalamet schlüpfte Kylie Jenner am Osterwochenende schon wieder in einen Bikini. Und obwohl dieser in unschuldigem Weiß gehalten war, war das Modell alles andere als keusch.

Knapper Look zum Osterfest
Denn der Stoff des Zweiteilers war recht knapp bemessen, Kylies sexy Posen taten ihr Übriges. Das Ergebnis: Fotostrecken, die bei den Fans zwischen Eierpecken und Osterjause wohl für Herzrasen sorgten.

Kylie Jenner trug zum Osterfest einen knappen, weißen Bikini.
Kylie Jenner trug zum Osterfest einen knappen, weißen Bikini.(Bild: instagram.com/kyliejenner)
Und planschte munter im Pool.
Und planschte munter im Pool.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Wo Kylie Jenner die Osterfeiertage verbrachte, das verriet sie nicht. Dafür enthüllte Halbschwester Kim Kardashian, dass in der Luxusvilla samt Pool, in dem die 28-Jährige planschte, der gesamte Kardashian-Jenner-Clan dabei war.

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Ostern mit der ganzen Familie
Die 45-Jährige veröffentlichte auf ihrem Insta-Profil nämlich nicht nur einen gemeinsamen Schnappschuss der Schwestern, sondern gab auch Einblick, dass es zu Ostern bei den Kardashians ziemlich bunt, laut und fröhlich zuging. 

Mit den sexy Schnappschüssen hat die 28-Jährige ihren Fans die Osterfeiertage versüßt.
Mit den sexy Schnappschüssen hat die 28-Jährige ihren Fans die Osterfeiertage versüßt.(Bild: instagram.com/kyliejenner)
Eine funkelnde Bauchkette sorgte für einen weiteren Hingucker.
Eine funkelnde Bauchkette sorgte für einen weiteren Hingucker.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Da gab‘s etwa lustige Oster-Basteleien für die Kids, während die Erwachsenen in eleganten Outfits ihre Oster-Drinks schlürften. Oder, wie im Fall von Kylie, fleißig Bikini-Fotos knipsten.

Klicken Sie sich hier durch die Bilder des bunten Osterwochenendes des Kardashian-Jenner-Clans:

Alles in allem in jedem Fall eine willkommene Abwechslung für die viel beschäftigten Kardashian-Jenner-Schwestern ...

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