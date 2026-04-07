Kylie Jenner zieht den Bikini gar nicht mehr aus

Geht es nach Kylie Jenner, ist das ganze Jahr Bikini-Saison. Denn die Halbschwester von Kim Kardashian zieht ihren knappen Zweiteiler gar nicht mehr aus. Da war ein sexy Osterfest garantiert!
Gerade zurück aus dem Liebes-Strandurlaub mit Schatz Timothée Chalamet schlüpfte Kylie Jenner am Osterwochenende schon wieder in einen Bikini. Und obwohl dieser in unschuldigem Weiß gehalten war, war das Modell alles andere als keusch.
Knapper Look zum Osterfest
Denn der Stoff des Zweiteilers war recht knapp bemessen, Kylies sexy Posen taten ihr Übriges. Das Ergebnis: Fotostrecken, die bei den Fans zwischen Eierpecken und Osterjause wohl für Herzrasen sorgten.
Wo Kylie Jenner die Osterfeiertage verbrachte, das verriet sie nicht. Dafür enthüllte Halbschwester Kim Kardashian, dass in der Luxusvilla samt Pool, in dem die 28-Jährige planschte, der gesamte Kardashian-Jenner-Clan dabei war.
Ostern mit der ganzen Familie
Die 45-Jährige veröffentlichte auf ihrem Insta-Profil nämlich nicht nur einen gemeinsamen Schnappschuss der Schwestern, sondern gab auch Einblick, dass es zu Ostern bei den Kardashians ziemlich bunt, laut und fröhlich zuging.
Da gab‘s etwa lustige Oster-Basteleien für die Kids, während die Erwachsenen in eleganten Outfits ihre Oster-Drinks schlürften. Oder, wie im Fall von Kylie, fleißig Bikini-Fotos knipsten.
Klicken Sie sich hier durch die Bilder des bunten Osterwochenendes des Kardashian-Jenner-Clans:
Alles in allem in jedem Fall eine willkommene Abwechslung für die viel beschäftigten Kardashian-Jenner-Schwestern ...
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