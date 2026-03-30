Kylie Jenner hat im Bikini „Zeit meines Lebens“

Sonne, Sand und sexy Kurven: Wenn Kylie Jenner Urlaub macht, dann sind Schnappschüsse mit Wow-Faktor garantiert. Dass den Fans bei diesen Bildern die Luft wegbleibt, das versteht sich ganz von selbst.
Als würden der weiße Sandstrand, das türkisfarbene Meer und der strahlend blaue Himmel nicht schon zur Genüge zum Träumen einladen, toppt Kylie Jenner ihre Urlaubsgrüße noch mit sexy Posen im knappen Bikini.
Sand-Popo und heiße Kurven
Gleich zwei Bilderstrecken veröffentlichte das Kardashian-Jenner-Küken am Wochenende auf Instagram. Und ein Foto ist hier heißer als das andere.
So rekelte sich Kylie etwa im nudefarbenen Zweiteiler, der ihre prallen Kurven nur gerade so bedeckt, in der sanften Brandung. Setzte dabei nicht nur ihr Dekolleté, sondern auch ihre wohlgeformte Kehrseite perfekt in Szene.
Im Liebes-Urlaub?
Nur um wenige Stunden später mit Fotos im schwarzen XXS-Bikini nachzulegen. „Habe die Zeit meines Lebens“, schwärmte die 28-Jährige, ohne zu verraten, wo und mit wem sie gerade die Seele baumeln lässt. Ob es ihr Liebster, Hollywoodstar Timothée Chalamet, ist?
Schwester Khloé Kardashian ist jedenfalls dieses Mal nicht dabei. Sie kommentierte die Bilder mit den Worten „Mehr als eifersüchtig“.
Hailey Bieber und Lauren Sánchez Bezos klickten zudem auf „Gefällt mir“. Wie 2,9 Millionen andere Fans, denen bei diesen Aufnahmen sichtlich die Spucke wegblieb. Denn die meisten Kylie-Anhänger schafften es in den Kommentaren gerade mal, ihre Bewunderung mit Herzchen oder Smileys mit Herzchen-Augen kundzutun.
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