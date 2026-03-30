Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fotos mit Wow-Faktor

Kylie Jenner hat im Bikini „Zeit meines Lebens“

Society International
30.03.2026 17:00
Kylie Jenner verschickt besonders heiße Urlaubsgrüße.
Kylie Jenner verschickt besonders heiße Urlaubsgrüße.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/kyliejenner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sonne, Sand und sexy Kurven: Wenn Kylie Jenner Urlaub macht, dann sind Schnappschüsse mit Wow-Faktor garantiert. Dass den Fans bei diesen Bildern die Luft wegbleibt, das versteht sich ganz von selbst.

0 Kommentare

Als würden der weiße Sandstrand, das türkisfarbene Meer und der strahlend blaue Himmel nicht schon zur Genüge zum Träumen einladen, toppt Kylie Jenner ihre Urlaubsgrüße noch mit sexy Posen im knappen Bikini.

Sand-Popo und heiße Kurven
Gleich zwei Bilderstrecken veröffentlichte das Kardashian-Jenner-Küken am Wochenende auf Instagram. Und ein Foto ist hier heißer als das andere.

Kylie Jenner lässt sich im Urlaub die Sonne auf die Kurven scheinen.
Kylie Jenner lässt sich im Urlaub die Sonne auf die Kurven scheinen.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

So rekelte sich Kylie etwa im nudefarbenen Zweiteiler, der ihre prallen Kurven nur gerade so bedeckt, in der sanften Brandung. Setzte dabei nicht nur ihr Dekolleté, sondern auch ihre wohlgeformte Kehrseite perfekt in Szene.

Und präsentiert ihren Fans ihren Sand-Popo.
Und präsentiert ihren Fans ihren Sand-Popo.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Im Liebes-Urlaub?
Nur um wenige Stunden später mit Fotos im schwarzen XXS-Bikini nachzulegen. „Habe die Zeit meines Lebens“, schwärmte die 28-Jährige, ohne zu verraten, wo und mit wem sie gerade die Seele baumeln lässt. Ob es ihr Liebster, Hollywoodstar Timothée Chalamet, ist? 

Schwester Khloé Kardashian ist jedenfalls dieses Mal nicht dabei. Sie kommentierte die Bilder mit den Worten „Mehr als eifersüchtig“.

Bei diesen Fotos kommen nicht nur die Fans ins Schwärmen.
Bei diesen Fotos kommen nicht nur die Fans ins Schwärmen.(Bild: instagram.com/kyliejenner)

Hailey Bieber und Lauren Sánchez Bezos klickten zudem auf „Gefällt mir“. Wie 2,9 Millionen andere Fans, denen bei diesen Aufnahmen sichtlich die Spucke wegblieb. Denn die meisten Kylie-Anhänger schafften es in den Kommentaren gerade mal, ihre Bewunderung mit Herzchen oder Smileys mit Herzchen-Augen kundzutun. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
30.03.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
177.488 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
151.978 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Ski Alpin
Salami-Strategie: „Bei Lindsey ist nichts Zufall“
90.265 mal gelesen
Krone Plus Logo
Lindsey Vonn verstand es schon immer, sich perfekt in Szene zu setzen.
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Innenpolitik
Gewessler: Strafen für Windkraft-Verweiger zu mild
911 mal kommentiert
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
876 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Mehr Society International
Fotos mit Wow-Faktor
Kylie Jenner hat im Bikini „Zeit meines Lebens“
Brooks Nader verliebt
„Baywatch“-Beauty angelt sich diesen Hollywoodstar
Ätzt über sexy Sydney
Kim Novak will nicht von Sweeney gespielt werden
Bald Multimillionäre!
Mega-Gagen der neuen „Harry Potter“-Stars enthüllt
„Let‘s Dance“
Victoria Swarovski sorgte für Audrey-Hepburn-Vibes
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf