Kylie Jenner hat im Bikini „Zeit meines Lebens“

Im Liebes-Urlaub?

Nur um wenige Stunden später mit Fotos im schwarzen XXS-Bikini nachzulegen. „Habe die Zeit meines Lebens“, schwärmte die 28-Jährige, ohne zu verraten, wo und mit wem sie gerade die Seele baumeln lässt. Ob es ihr Liebster, Hollywoodstar Timothée Chalamet, ist?