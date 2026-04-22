Steiermark hat zu wenige Plätze für Kinder in Not

Geringe Kapazitäten

Allein in Graz sind es im Schnitt jährlich 70 bis 85 Krisenunterbringungen (diese können von wenigen Tagen bis zu einem halben Jahr reichen). Und das bei 14 Krisenpflegeeltern in der Stadt. „Das ist zu wenig, um den Bedarf zu decken“, sagt Jugendstadträtin Claudia Unger (ÖVP). Derzeit sind elf Grazer Kleinkinder bereits in anderen Regionen untergebracht. „Sie müssen sich in einer schon herausfordernden Zeit neu in einem Kindergarten einfinden, Besuche der ,Herkunftseltern‘ sind schwieriger“, sagt Gerlinde Sternad, die in Graz den Pflegekinderdienst leitet. Oft sind die Kinder noch sehr klein, weil für Unter-6-Jährige eine Unterbringung im Heim keine Option ist.