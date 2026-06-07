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Klinik: Tote bei Angriff Israels im Gazastreifen

Außenpolitik
07.06.2026 15:47
Palästinenser inspizieren die Trümmer eines Gebäudes, das bei einem israelischen Luftangriff in ...
Palästinenser inspizieren die Trümmer eines Gebäudes, das bei einem israelischen Luftangriff in Khan Younis im südlichen Gazastreifen am Sonntag zerstört wurde.(Bild: AP/Abdel Kareem Hana)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bei einem israelischen Angriff im südlichen Gazastreifen sind nach Krankenhausangaben am Sonntag fünf Palästinenser getötet worden. Darüber hinaus sollen 15 weitere Menschen bei einem Angriff auf einen Polizei-Kontrollpunkt im Bereich der Stadt Khan Younis Verletzungen erlitten haben.

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Offiziell gilt seit Oktober vergangenen Jahres eine Waffenruhe im Gazastreifen. Dennoch kommt es immer wieder zu israelischen Angriffen und bewaffneten Zwischenfällen.

Die Polizeikräfte im Gazastreifen werden von der islamistischen Hamas kontrolliert. Ein Sprecher der israelischen Armee teilte mit, man prüfe die Berichte über den Angriff.

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