Gewinnen Sie exklusive Floßfahrt auf der Mur

Ein besonderes Highlight der Graz Riverdays ist die Drachenbootregatta präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse am 27. Juni, bei der Teamgeist, Gemeinschaft und soziales Engagement im Mittelpunkt stehen. Neben der Drachenbootregatta rückt auch der Stand-up-Paddling-Sport in den Fokus. Mit den SUP-Bewerben am 27. und 28. Juni wird ein hochwertiges sportliches Format nach Graz gebracht, bei dem ambitionierte Sportler ihr Können auf der Mur zeigen. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt sind die Kanu-Staatsmeisterschaften am 28. Juni – sicher spannnend zum Zuschauen!