Gewinnen Sie exklusive Floßfahrt auf der Mur

Die „Graz Riverdays presented by Kronen Zeitung“ laden heuer von 27. Juni bis 3. Juli zu Abenteuern in und an der Mur. Mit der „Krone“ können Sie 15x2 Exklusivpackages für eine Floßfahrt samt Verpflegung gewinnen.
Wenn die Mur zur Bühne wird, verwandeln die „Graz Riverdays presented by Kronen Zeitung“ von 27. Juni bis 03. Juli die Grazer Innenstadt wieder in einen lebendigen Treffpunkt für Wassersport, Bewegung und gemeinsames Erleben. Über mehrere Tage hinweg erwartet Teilnehmer und Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit sportlichen Bewerben, spannenden Wettkämpfen und zahlreichen Mitmachangeboten – direkt am Wasser und mitten in der Stadt.
Ein besonderes Highlight der Graz Riverdays ist die Drachenbootregatta präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse am 27. Juni, bei der Teamgeist, Gemeinschaft und soziales Engagement im Mittelpunkt stehen. Neben der Drachenbootregatta rückt auch der Stand-up-Paddling-Sport in den Fokus. Mit den SUP-Bewerben am 27. und 28. Juni wird ein hochwertiges sportliches Format nach Graz gebracht, bei dem ambitionierte Sportler ihr Können auf der Mur zeigen. Ein weiterer sportlicher Höhepunkt sind die Kanu-Staatsmeisterschaften am 28. Juni – sicher spannnend zum Zuschauen!
Die Graz Riverdays sind aber nicht nur eine Veranstaltung zum Zuschauen, sondern vor allem auch zum Mitmachen. Während des gesamten Veranstaltungszeitraums von 27. Juni bis 03. Juli laden zahlreiche Angebote dazu ein, die Mur selbst zu erleben und unterschiedliche Wassersportarten – von Kajak über Rafting bis SUP – unkompliziert auszuprobieren.
Mitmachen und gewinnen
Und mit der „Krone“ können sie ein exklusives Erlebnis gewinnen. Wir verlosen 15x2 „Exklusivpackages“ auf der Mur: Diese beinhalten eine Fahrt mit einem Riesen-Floß am 28. Juni – inklusive Verpflegung. Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 13. Juni ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Steirer“-Letters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
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