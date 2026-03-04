„Kind musste 17-mal die Pflegestelle wechseln“

Im Jahr 2024 wurden in der Steiermark 5977 Gefährdungsabklärungen eingeleitet (die Zahlen von 2025 liegen noch nicht vor). Das heißt: Es besteht der Verdacht, dass das körperliche oder psychische Wohl eines Kindes gefährdet ist. Wenn sich der Verdacht erhärtet, kann das in einer Unterstützung bei Erziehungsaufgaben münden. Im Notfall kann das Kind überhaupt aus der Familie genommen werden.