Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eröffnung

Neue Anlaufstelle für Primärversorgung in Penzing

Wien
22.04.2026 11:05
Die PVE bietet hausärztliche Versorgung.
Die PVE bietet hausärztliche Versorgung.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

In der Linzer Straße 221 in Penzing wurde eine neue Primärversorungseinheit (PVE) eröffnet. Sie bietet Patienten eine umfassende allgemeinmedizinische Betreuung. 

0 Kommentare

Mit der Neueröffnung erhält der 14. Bezirk zum ersten Mal eine solche Einheit. Menschen in jedem Alter werden dort betreut.

Das Angebot erstreckt sich von Vorsorge- und Gesundenuntersuchungen inklusive Diagnostik über Impfungen, Infusionstherapein bis hin zu Operationsfreigaben und Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Patienten mit chronischen Erkrankungen werden außerdem kontinuierlich begleitet.

Bereits über 30 Primärversorgungseinheiten in Wien
Die Einrichtungen fädern damit auch die vielen Pensionierungen in der Allgemeinmedizin ab. In Wien wurden bisher 39 Primärversorungseinheiten etablirt, darunter neun mit Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche.

Lesen Sie auch:
Ein Bild aus besseren Tagen: Michael Ludwig (SPÖ) und Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) 2024 bei der ...
Krone Plus Logo
Streit: NÖ gegen Wien
Neue Fotos: Wie stabil ist Gastpatienten-Klage?
22.04.2026

„Mit jeder neu eröffneten PVE wird die medizinische Versorgung der Wiener Bevölkerung im niedergelassenen Bereich verbessert. Mit dem Primärversorgungszentrum Penzing hat ein neuer wichtiger Versorgungspunkt im Westen Wiens geöffnet“, sagt dazu Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
22.04.2026 11:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 16°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
7° / 16°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
6° / 15°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
6° / 16°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
7° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
160.160 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
126.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
110.786 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Gericht
Sechsjährige in Wohnung gelockt und vergewaltigt
1027 mal kommentiert
Der angeklagte 52-Jährige vergewaltigte in Wien das Nachbarskind. 
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
654 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Außenpolitik
Diese Krisen drohen, falls die Gespräche scheitern
642 mal kommentiert
Aktuell deutet wenig auf Frieden hin.
Mehr Wien
Eröffnung
Neue Anlaufstelle für Primärversorgung in Penzing
Erste Besucher vor Ort
Saisonstart: Langsam steigt das Donauinsel-Fieber
Europameister Weisz
Nach der Gold-Premiere wartet Gang ins Gefängnis
Gewinnspiel
Den Startenor Paolo Scariano live erleben
„Offline Oida“
Erstes „Digital Detox-Café“ eröffnet in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf