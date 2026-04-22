Neue Anlaufstelle für Primärversorgung in Penzing

In der Linzer Straße 221 in Penzing wurde eine neue Primärversorungseinheit (PVE) eröffnet. Sie bietet Patienten eine umfassende allgemeinmedizinische Betreuung.
Mit der Neueröffnung erhält der 14. Bezirk zum ersten Mal eine solche Einheit. Menschen in jedem Alter werden dort betreut.
Das Angebot erstreckt sich von Vorsorge- und Gesundenuntersuchungen inklusive Diagnostik über Impfungen, Infusionstherapein bis hin zu Operationsfreigaben und Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen. Patienten mit chronischen Erkrankungen werden außerdem kontinuierlich begleitet.
Bereits über 30 Primärversorgungseinheiten in Wien
Die Einrichtungen fädern damit auch die vielen Pensionierungen in der Allgemeinmedizin ab. In Wien wurden bisher 39 Primärversorungseinheiten etablirt, darunter neun mit Schwerpunkt auf Kinder und Jugendliche.
„Mit jeder neu eröffneten PVE wird die medizinische Versorgung der Wiener Bevölkerung im niedergelassenen Bereich verbessert. Mit dem Primärversorgungszentrum Penzing hat ein neuer wichtiger Versorgungspunkt im Westen Wiens geöffnet“, sagt dazu Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).
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