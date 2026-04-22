Saisonstart: Langsam steigt das Donauinsel-Fieber

Auch, wenn sich die vergangenen Tage eher wechselhaft präsentierten: Der Sommer naht in großen Schritten und damit auch die Hochsaison für die Donauinsel. Zwar hatten die ersten Sonnenstrahlen Radfahrer und Spaziergänger bereits angelockt, der große Ansturm blieb bisher aber noch aus.

Schafe „mähen“ wieder

Erste Besucher sind allerdings schon vor Ort. Im Norden grasen seit Anfang April wieder die Inselschafe und übernehmen dann anstelle der Wiener Gewässer die Wiesenmahd. Eine Schäferin schaut täglich nach ihnen. Demnächst soll dann auch die Mähbootflotte mit ihrer Arbeit starten, um die Unterwasserpflanzen zu beschneiden und so für verbesserte Wasserqualität zu sorgen.