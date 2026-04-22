Saisonstart: Langsam steigt das Donauinsel-Fieber

Noch geht es auf der Wiener Donauinsel ruhig zu. Das wird sich aber schon bald ändern. Langsam erwachen Gastronomie und Besucher aus dem Winterschlaf. Zumindest auf einem Teil der Insel wuselt es bereits.
Auch, wenn sich die vergangenen Tage eher wechselhaft präsentierten: Der Sommer naht in großen Schritten und damit auch die Hochsaison für die Donauinsel. Zwar hatten die ersten Sonnenstrahlen Radfahrer und Spaziergänger bereits angelockt, der große Ansturm blieb bisher aber noch aus.
Schafe „mähen“ wieder
Erste Besucher sind allerdings schon vor Ort. Im Norden grasen seit Anfang April wieder die Inselschafe und übernehmen dann anstelle der Wiener Gewässer die Wiesenmahd. Eine Schäferin schaut täglich nach ihnen. Demnächst soll dann auch die Mähbootflotte mit ihrer Arbeit starten, um die Unterwasserpflanzen zu beschneiden und so für verbesserte Wasserqualität zu sorgen.
Das Fahrgastschiff „Copa Cruise“ wird ab dem 24. April das erste Mal auslaufen und den Copa Beach, die Floridsdorfer Brücke, die Nordbrücke und die Jedleseer Brücke miteinander verbinden.
Insgesamt gibt es auf dem Katamaran Platz für 20 Personen. Danach folgt der Copa Beach nahe der Reichsbrücke: Der Freizeitstrand beendet die Winterpause so wie jedes Jahr am 1. Mai.
Letzte Bauphase für Pier 22
Beim gegenüberliegenden Areal, dem Pier 22 oder früher „Sunken City“, werden sich bald auch wieder Sonnenanbeter tummeln. Seit 2023 läuft die Umgestaltung. Im Vorjahr wurden die Badezugänge und Grünflächen um eine Fitnesslandschaft sowie Sitz- und Liegemöglichkeiten ergänzt.
Die letzte Bauphase der rund 13.000 Quadratmeter großen Fläche soll im Frühjahr dieses Jahres beendet werden. Ein genaues Datum nannte man auf Anfrage allerdings nicht.
Musikalisch wird die Donauinsel heuer zu einem besonderen Highlight. Nebst dem 43. Donauinselfest ab 3. Juli und dem Donauinsel Open Air ab 17. Juli findet erstmals das Isle of Summer-Festival statt. Ab 1. August werden sich rund 30 Künstler auf vier Bühnen einfinden und Fans von elektronischer Musik begeistern.
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