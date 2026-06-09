Rätsel um Mann (34) mit Stichwunde in Tiefgarage

Opfer auf Intensivstation

Seine 23-jährige Ehefrau, die später ebenfalls zum Tatort gekommen sein soll, wollte sich bislang nicht allzu offen äußern. Sie will von einem möglichen Motiv jedenfalls nichts wissen. Das Opfer konnte vorerst von der Polizei nicht einvernommen werden. Die Ärzte gaben noch kein grünes Licht für eine Befragung. Die Hintergründe liegen also weiter im Dunkeln.