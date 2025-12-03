Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jährliche Überprüfung

„Pickerl“: EU verschärft, Österreich lockert

Außenpolitik
03.12.2025 18:50
Während Brüssel für mehr Sicherheit auf den Straßen die „Pickerl“-Regeln verschärfen möchte, ...
Während Brüssel für mehr Sicherheit auf den Straßen die „Pickerl“-Regeln verschärfen möchte, geht man hierzulande in die andere Richtung.(Bild: Andreas Tröster)

Die EU-Staaten wollen das Pickerl für ältere Autos künftig strenger kontrollieren – doch ausgerechnet Österreich, eines der Länder mit der höchsten Prüfquote, dürfte davon kaum betroffen sein. Während die Kommission jährliche Überprüfungen für über zehn Jahre alte Autos plant, steuert Österreich politisch in die Gegenrichtung: Die Bundesregierung will die Intervalle gerade verlängern. 

0 Kommentare

Zeitgleich hat die österreichische Bundesregierung ein umfangreiches Paket zur Entbürokratisierung beschlossen, das auch die Intervalle der Pickerl-Überprüfungen betrifft. Ziel ist es, die Prüfzyklen für Pkw zu verlängern. Künftig sollen die Intervalle von bisher 3:2:1-Jahren auf ein neues Schema von 4:2:2:2:1 Jahren ausgeweitet werden.

Damit müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ihr Fahrzeug in den ersten Jahren nach der Erstzulassung seltener vorführen. Die Regierung betont, dass diese Lockerung keine Abstriche bei der Verkehrssicherheit mit sich bringen werde.

Dialog mit Bevölkerung soll Gesetze vereinfachen
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bezeichnete den Ministerrat, in dem die Änderungen beschlossen wurden, als „besonderen Anlass“. Anders als sonst ging es nicht darum, neue Vorschriften einzuführen, sondern bestehende Regelungen zu vereinfachen und zu entrümpeln. Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) erklärte, dass die Maßnahmen das Leben der Menschen erleichtern und gleichzeitig bürokratische Hürden abbauen.

Lesen Sie auch:
Autos müssen künftig weniger oft zur Pickerl-Prüfung.
114 Regeln vor Aus
Lebenszeichen von Schellhorn: Pickerl gilt länger
03.12.2025
Dieselbe Prüfstelle
Kaufprüfgutachten positiv, trotzdem kein „Pickerl“
10.11.2025

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger dankte den Bürgerinnen und Bürgern für die über 4000 Vorschläge, die bei der Entbürokratisierungsstelle SEDA eingegangen waren, und betonte, dass der Dialog mit der Bevölkerung weitergeführt werde.

„Pickerl“-Kontrollen bei uns schon recht streng
Die Lockerung der Prüfintervalle fügt sich in ein größeres Bild der österreichischen Gesetzgebung ein: Schon bisher ist die Kontrolle von Fahrzeugen in Österreich deutlich strenger als die Vorgaben der EU. Das Land gehört zu den Staaten mit der höchsten Prüfhäufigkeit wiederkehrender Begutachtungen. Die Reform zeigt, dass die Bundesregierung die Balance zwischen Sicherheitsstandards und bürokratischer Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger sucht.

Österreich will EU-Regeln einhalten
Die Entscheidung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die EU-Verkehrsminister in Brüssel über ein Gesamtpaket zur Verkehrs- und Betriebssicherheit beraten. Während Österreich die Prüfintervalle verlängert, geht die EU den umgekehrten Weg: Fahrzeuge, die älter als zehn Jahre sind, sollen künftig häufiger überprüft werden.

Die österreichische Regierung hat jedoch bereits angekündigt, dass sie das von der EU-Kommission vorgeschlagene Schema genau übernehmen würde – im Ergebnis bleibt die heimische Praxis somit strenger, aber gleichzeitig für viele Autofahrer einfacher.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Österreich
ÖVPBundesregierung
AutoRegierung
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
310.344 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.680 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.249 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
799 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Außenpolitik
Jährliche Überprüfung
„Pickerl“: EU verschärft, Österreich lockert
Krone Plus Logo
ÖVP mit FPÖ
Triste Bilanz zur Koalitions-Halbzeit in Salzburg
Höhere Grundsteuer?
Stocker verspricht Gemeinden „andere Lösung“
Sorge in Deutschland:
Kontakt zu Pentagon in USA „wirklich abgebrochen“
VdB liegt vorne
So viel verdienen unsere Spitzenpolitiker 2026
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf