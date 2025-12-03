„Pickerl“: EU verschärft, Österreich lockert

„Pickerl“-Kontrollen bei uns schon recht streng

Die Lockerung der Prüfintervalle fügt sich in ein größeres Bild der österreichischen Gesetzgebung ein: Schon bisher ist die Kontrolle von Fahrzeugen in Österreich deutlich strenger als die Vorgaben der EU. Das Land gehört zu den Staaten mit der höchsten Prüfhäufigkeit wiederkehrender Begutachtungen. Die Reform zeigt, dass die Bundesregierung die Balance zwischen Sicherheitsstandards und bürokratischer Entlastung für die Bürgerinnen und Bürger sucht.