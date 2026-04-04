„Abzocke“ beim Stromtanken: Lenker empört sich

Eine E-Auto-Ladestation auf einem Parkplatz in Niederösterreich wurde für einen Lenker zur Kostenfalle. Verrechnet hat man ihm am nächsten Morgen nämlich sechsmal so viel, wie er angenommen hatte: „Mein Umweltbewusstsein wird bestraft!“
Eigentlich wollte Michael N. aus Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha eines Samstagabends nur Verwandte besuchen. Als umweltbewusster E-Auto-Fahrer ist er gerade in Zeiten hoher Spritpreise froh, eine günstigere Alternative zu besitzen. Am Abend des 21. März schloss der Niederösterreicher sein Auto an eine Ladesäule der EVN an.
Im kleinen Ort Maria Ellend gibt es zwei davon. Rund 60 Cent pro Kilowattstunde werden dort verrechnet. „Das ist das zweite Mal, dass ich eine Strom-Tanksäule der EVN verwendet habe“, erklärt er. Und: „Ich wollte lediglich mein Auto über Nacht anhängen, während ich auf Besuch bin.“
Der Beginn des Ladevorgangs wurde mit 19 Uhr markiert. N. wählte die Bezahlmethode per Kreditkarte – erfuhr aber erst auf der Rechnung, dass um 3.11 Uhr am Morgen der Tankvorgang abgeschlossen war.
Ich stehe ja nicht mitten in der Nacht auf und parke mein Auto um!
E-Autolenker Michael N.
Strom 7,56 Euro – Rechnung 40 Euro
Für den Strom bezahlte der Kunde 7,56 Euro, für das Stehenbleiben nach 3 Uhr in der Früh satte 25 Euro – plus Steuer ergab das einen „teuren Tankvorgang“ in Höhe von 40 Euro. „Ich stehe ja nicht mitten in der Nacht auf und parke mein Auto um!“, ist Michael N. verärgert.
Wenn das Auto stehen bleibt
Die EVN klärt auf: Die Ladekosten setzten sich aus einem Basispreis, dem Energiepreis (60 Cent pro Kilowattstunde) und der Standgebühr zusammen. Letztere wird erst verrechnet, nachdem das Auto fertig geladen ist, und beträgt zehn Cent pro Minute. Das ergibt laut Nachrechnung die Gebühr auf der Rechnung (siehe unten).
Für ihn als Betroffenen sei das aber nicht ersichtlich gewesen, meint N. Er wirft dem Konzern „Abzocke“ vor. Laut EVN muss der gesamte mögliche Preis ersichtlich sein – entweder per App oder beim Scannen des QR-Codes auf der Säule.
„Wir empfehlen außerdem eine EVN-Ladekarte, damit können Standgebühren vermieden werden“, heißt es. Auch wenn man die hohen Spritpreise momentan ausblendet: Die Stromfahrer vermissen wohl die Zahlenanzeigen an den Säulen.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.