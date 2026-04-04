„Abzocke“ beim Stromtanken: Lenker empört sich

Im kleinen Ort Maria Ellend gibt es zwei davon. Rund 60 Cent pro Kilowattstunde werden dort verrechnet. „Das ist das zweite Mal, dass ich eine Strom-Tanksäule der EVN verwendet habe“, erklärt er. Und: „Ich wollte lediglich mein Auto über Nacht anhängen, während ich auf Besuch bin.“