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6-mal so hohe Kosten

„Abzocke“ beim Stromtanken: Lenker empört sich

Niederösterreich
04.04.2026 06:00
Porträt von Anna Kindlmann
Von Anna Kindlmann

Eine E-Auto-Ladestation auf einem Parkplatz in Niederösterreich wurde für einen Lenker zur Kostenfalle. Verrechnet hat man ihm am nächsten Morgen nämlich sechsmal so viel, wie er angenommen hatte: „Mein Umweltbewusstsein wird bestraft!“

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Eigentlich wollte Michael N. aus Maria Ellend im Bezirk Bruck an der Leitha eines Samstagabends nur Verwandte besuchen. Als umweltbewusster E-Auto-Fahrer ist er gerade in Zeiten hoher Spritpreise froh, eine günstigere Alternative zu besitzen. Am Abend des 21. März schloss der Niederösterreicher sein Auto an eine Ladesäule der EVN an.

Im kleinen Ort Maria Ellend gibt es zwei davon. Rund 60 Cent pro Kilowattstunde werden dort verrechnet. „Das ist das zweite Mal, dass ich eine Strom-Tanksäule der EVN verwendet habe“, erklärt er. Und: „Ich wollte lediglich mein Auto über Nacht anhängen, während ich auf Besuch bin.“ 

Achtung beim Stromtanken: Auch das Parken selbst kostet!
Achtung beim Stromtanken: Auch das Parken selbst kostet!(Bild: privat)

Der Beginn des Ladevorgangs wurde mit 19 Uhr markiert. N. wählte die Bezahlmethode per Kreditkarte – erfuhr aber erst auf der Rechnung, dass um 3.11 Uhr am Morgen der Tankvorgang abgeschlossen war. 

Zitat Icon

Ich stehe ja nicht mitten in der Nacht auf und parke mein Auto um!

E-Autolenker Michael N.

Strom 7,56 Euro – Rechnung 40 Euro
Für den Strom bezahlte der Kunde 7,56 Euro, für das Stehenbleiben nach 3 Uhr in der Früh satte 25 Euro – plus Steuer ergab das einen „teuren Tankvorgang“ in Höhe von 40 Euro. „Ich stehe ja nicht mitten in der Nacht auf und parke mein Auto um!“, ist Michael N. verärgert.

Wenn das Auto stehen bleibt
Die EVN klärt auf: Die Ladekosten setzten sich aus einem Basispreis, dem Energiepreis (60 Cent pro Kilowattstunde) und der Standgebühr zusammen. Letztere wird erst verrechnet, nachdem das Auto fertig geladen ist, und beträgt zehn Cent pro Minute. Das ergibt laut Nachrechnung die Gebühr auf der Rechnung (siehe unten). 

(Bild: privat, Krone KREATIV)

Für ihn als Betroffenen sei das aber nicht ersichtlich gewesen, meint N. Er wirft dem Konzern „Abzocke“ vor. Laut EVN muss der gesamte mögliche Preis ersichtlich sein – entweder per App oder beim Scannen des QR-Codes auf der Säule.

„Wir empfehlen außerdem eine EVN-Ladekarte, damit können Standgebühren vermieden werden“, heißt es. Auch wenn man die hohen Spritpreise momentan ausblendet: Die Stromfahrer vermissen wohl die Zahlenanzeigen an den Säulen.

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