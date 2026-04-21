Polit-Streit blockiert Lösung: Wann kommt Radweg?

Genug Platz wäre da. Und dennoch kommt es beim Campus Borromäum tagtäglich zu gefährlichen Situationen. Eltern kommen eigentlich vorbildlich mit dem Lastenrad, haben aber ihre Platznot. Radler queren die Straße an einem der beiden Zebrastreifen, die dafür nur unzureichend gekennzeichnet sind. Einige wenige versuchen, sich am Gehsteig durchzukämpfen, wo Radfahren nicht erlaubt ist. Und der für eine bessere Lösung reservierte Grünstreifen ist immer noch überwuchert.