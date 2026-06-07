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Ausstellung in Wals

Als der Nachttopf noch ein Statussymbol war

Salzburg
07.06.2026 11:00
Auf den Nachttopf gekommen: Kuratorin Gierlinger und Bachschmiede-Chef Robotka.
Auf den Nachttopf gekommen: Kuratorin Gierlinger und Bachschmiede-Chef Robotka.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Till Bukovics
Von Manuel Till Bukovics

Mit einer Sonderausstellung der besonderen Art lockt die Bachschmiede derzeit Besucher an: Mehr als 60 Nachttöpfe werden in der Walser Kultur-Institution zur Schau geboten und geben einen Einblick in die historischen Grundbedürfnisse des Menschen.

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„Ohne Schüssel merkt man gar nicht, was das für ein Sessel ist“, erzählt Bernhard Robotka, Geschäftsführer der Bachschmiede. So sei auch in seinem Museum eines dieser mittlerweile seltenen Stücke durch einen Zufall gefunden worden. „Für das Adventsingen hat es einen historischen Sessel gebraucht“, so Robotka. Dabei sei dann unter einer Abdeckung ein Loch entdeckt worden – und das gute Stück eben nicht hergeborgt worden.

Noch heute sitzen kleine Kinder auf dem Topf
Jetzt ist der Leibstuhl neben zahlreichen anderen Exponaten noch bis Anfang 2027 in der Sonderausstellung „Nachts zur Hand – Topf sei Dank“ zu finden. „Viele kennen Nachttöpfe noch vom Hörensagen – etwa von den Großeltern“, erzählt der Bachschmiede-Chef. Heutzutage setze man ja kleine Kinder auch auf den Topf.

Die Sonderausstellung zeigt unterschiedlichste Exponate von Nachttöpfen.
Die Sonderausstellung zeigt unterschiedlichste Exponate von Nachttöpfen.(Bild: Andreas Tröster)
Die Sonderausstellung zeigt unterschiedlichste Exponate von Nachttöpfen.
Die Sonderausstellung zeigt unterschiedlichste Exponate von Nachttöpfen.(Bild: Andreas Tröster)
Die Sonderausstellung zeigt unterschiedlichste Exponate von Nachttöpfen.
Die Sonderausstellung zeigt unterschiedlichste Exponate von Nachttöpfen.(Bild: Andreas Tröster)

Zu sehen sind im Museum Ausstellungsstücke aus der Zeit zwischen 1850 und 1930. „Mir gefallen besonders die Holzstühle für Kinder gut“, erzählt Kuratorin Angela Gierlinger. „Diese können entweder zum Spielsessel oder auch wieder zurück zur Kindertoilette umgeformt werden.“

Wer damals etwas auf sich hielt, nutzte sogar die Porzellanschüsseln als Statussymbol: „Das reicht bis hin zu bunten Ornamenten oder Verzierungen aus Gold.“

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Vom Scherben zur Soachkammer
Oftmals waren auch Sprüche auf den Nachttöpfen zu finden. Einige aus der Recherche haben es als Wanddekorationen in die Ausstellung geschafft. „In der größten Not ist der Hafen ein Gebot“ oder „In der Gesellschaft nicht geehrt, doch wer mich braucht, erkennt den Wert“, ist zu lesen. Die unappetitliche Redewendung „den Scherben aufhaben“ stammt auch aus dieser Zeit.

Für Gierlinger ist es wichtig, Kindern das Nachttopf-Kapitel der Alltagsgeschichte zu zeigen. Robotka ergänzt, dass die ersten Walser mit modernen Klos schwach angeredet wurden: „So ein Schweinderl, jetzt holt er sich eine Soachkammer ins Haus.“

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