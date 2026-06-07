Als der Nachttopf noch ein Statussymbol war

„Ohne Schüssel merkt man gar nicht, was das für ein Sessel ist“, erzählt Bernhard Robotka, Geschäftsführer der Bachschmiede. So sei auch in seinem Museum eines dieser mittlerweile seltenen Stücke durch einen Zufall gefunden worden. „Für das Adventsingen hat es einen historischen Sessel gebraucht“, so Robotka. Dabei sei dann unter einer Abdeckung ein Loch entdeckt worden – und das gute Stück eben nicht hergeborgt worden.