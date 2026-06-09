Fan schüttet Schiri Bier ins Gesicht: „Schande!“

Empörung im Fußball-Unterhaus! Nachdem der Lokalrivale mit dem 2:2-Endstand den Meistertitel fixierte, schüttete ein „Fan“ des Gegners dem Schiedsrichter ein Bier mitten ins Gesicht. Auch FIFA-Referee Stefan Ebner ist erschüttert über den Vorfall, nach welchem dem Übeltäter vonseiten „seines“ Klubs offenbar keine Konsequenzen drohen.
„Was hier passiert ist, ist zutiefst beschämend und widerspricht den Werten von Respekt und Fairness, die unseren Sport auszeichnen sollten“, postete FIFA-Referee Stefan Ebner. Ja, der Unterhaus-Skandal, bei dem am Sonntag ein Fan Schiedsrichter Felix Rauter einen vollen Bierbecher mitten ins Gesicht geschüttet hatte, schlägt hohe Wellen.
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