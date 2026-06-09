Fan schüttet Schiri Bier ins Gesicht: „Schande!“

Empörung im Fußball-Unterhaus! Nachdem der Lokalrivale mit dem 2:2-Endstand den Meistertitel fixierte, schüttete ein „Fan“ des Gegners dem Schiedsrichter ein Bier mitten ins Gesicht. Auch FIFA-Referee Stefan Ebner ist erschüttert über den Vorfall, nach welchem dem Übeltäter vonseiten „seines“ Klubs offenbar keine Konsequenzen drohen.