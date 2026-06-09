Alarm! Serienrückzüge im steirischen Fußball

Der Rollbalken im steirischen Fußball-Unterhaus ist fast unten – Mittwoch, Samstag und Sonntag fallen aber in der Relegation noch die letzten elf Auf- und Abstiegsentscheidungen. Auch der TUS Rein ist noch mit dabei, der künftig aber nicht mehr eigenständig vertreten sein wird. Bitter: Neun weitere Klubs machen ebenfalls die Schotten dicht!
Traditionsverein DSV Leoben, für den als Letzter der Landesliga der Abstieg quasi besiegelt war, erhielt durch den Rückzug von Gamlitz unerwartet eine neue Chance, in der Relegation die Klasse zu halten. „Diesen Matchball müssen wir verwerten“, gibt sich Sportchef Mark Prey kämpferisch, den dritten Abstieg in Folge noch abwenden zu können. Positive News im Vorfeld sollen die Mannschaft um Jürgen Lemmerer beflügeln: Mit „Installationen Scherübel“ gibt’s einen neuen Hauptsponsor, dazu wurden mit Yannick Rampler, Kevin Josipovic und Alem Murcia (beide SC Liezen) sowie Simon Hörmann (Judenburg) bereits neue Spieler für die nächste Saison verpflichtet.
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