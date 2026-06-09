Alarm! Serienrückzüge im steirischen Fußball

Traditionsverein DSV Leoben, für den als Letzter der Landesliga der Abstieg quasi besiegelt war, erhielt durch den Rückzug von Gamlitz unerwartet eine neue Chance, in der Relegation die Klasse zu halten. „Diesen Matchball müssen wir verwerten“, gibt sich Sportchef Mark Prey kämpferisch, den dritten Abstieg in Folge noch abwenden zu können. Positive News im Vorfeld sollen die Mannschaft um Jürgen Lemmerer beflügeln: Mit „Installationen Scherübel“ gibt’s einen neuen Hauptsponsor, dazu wurden mit Yannick Rampler, Kevin Josipovic und Alem Murcia (beide SC Liezen) sowie Simon Hörmann (Judenburg) bereits neue Spieler für die nächste Saison verpflichtet.