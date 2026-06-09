„Wir haben bis in die Morgenstunden gefeiert“

Im Fan.at-Spiel der Runde ging es um nichts geringers als den Meistertitel in der 2. Klasse Mitte. Die 1b des SV Absam lag vor diesem Spieltag 3 Punkte vor der Zweitvertretung des SV Stans. Die Absamer hätten mit einem Punkt den Titel fixieren können – doch es kam anders...
Die 1b des SV Absam lag vor diesem Spieltag drei Punkte vor der Zweitvertretung des SV Stans. Die Absamer hätten mit einem Punkt den Meistertitel fixieren können.
Alter schützt vor Tore nicht
„Wir haben sie beobachtet und ihre Schwächen herausgearbeitet, das hat funktioniert“, fasste Stans-Trainer Nemanja Veljkovic zusammen. Personell musste man improvisieren: „Aufgrund von Personalsorgen mussten wir zwei Altherren-Spieler reaktivieren. Mit Andi Wöll hat einer davon sogar zum 4:1 getroffen“, zeigte sich Veljkovic begeistert.
Auf den Sieg wurde ordentlich angestoßen: „Wir bekamen ein paar Kisten Bier vom Vorstand, schauten uns das Spiel der Kampfmannschaft an und feierten anschließend in der Kantine bis in die Morgenstunden. Jetzt haben wir es gegen Patscherkofel in der eigenen Hand.“
Katerstimmung
Des einen Freud ist des anderen Leid – so auch in Absam: „Wir haben billige Gegentore bekommen, das ist so bitter. Du spielst eine Top-Saison, bist im Frühjahr ungeschlagen und dann vergeigst du es in einem Spiel“, sagte ein bedienter Absam-Coach Christian Kellner.
Die Absamer waren im Frühjahr noch ungeschlagen: „Die Jungs waren zu nervös. Jetzt haben wir es nicht mehr in der eigenen Hand, müssen unsere Hausaufgaben gegen Zirl erledigen und hoffen, dass Stans patzt.“
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