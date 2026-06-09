„Wir haben bis in die Morgenstunden gefeiert“

Alter schützt vor Tore nicht

„Wir haben sie beobachtet und ihre Schwächen herausgearbeitet, das hat funktioniert“, fasste Stans-Trainer Nemanja Veljkovic zusammen. Personell musste man improvisieren: „Aufgrund von Personalsorgen mussten wir zwei Altherren-Spieler reaktivieren. Mit Andi Wöll hat einer davon sogar zum 4:1 getroffen“, zeigte sich Veljkovic begeistert.

Auf den Sieg wurde ordentlich angestoßen: „Wir bekamen ein paar Kisten Bier vom Vorstand, schauten uns das Spiel der Kampfmannschaft an und feierten anschließend in der Kantine bis in die Morgenstunden. Jetzt haben wir es gegen Patscherkofel in der eigenen Hand.“