Trüb, kalt: Wiener Bäder legten Bauchfleck hin

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Exakt 1.746.147 Besucher zählten die städtischen Freibäder in dieser Saison. Das ist um eine halbe Million weniger als im Vorjahr. Selbst im 20-Jahres-Vergleich ist das dürftig. Lediglich in den Corona-Jahren 2020 und 2021 wurden weniger Eintritte verzeichnet.