„Können nicht glauben, dass er ein Bankräuber ist“

„Ein hilfsbereiter, lebensfroher Freund und ein fürsorglicher Stiefpapa“ – so wird der Verdächtige im Freundeskreis beschrieben. Es sei nach dem Coup sogar darüber gescherzt worden, dass er der gesuchte Täter ist. „Aber das war für uns alle völlig unvorstellbar.“ Bis vor wenigen Tagen, als nach einem Tennismatch in Klagenfurt die Handschellen klickten.