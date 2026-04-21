Sexismus oder nicht? Werbeslogan sorgt für Wirbel

„Auffallen, um in Erinnerung zu bleiben“

Doch was denkt sich eine Firma bei der Werbung? „Wir haben uns bewusst für den Spruch entschieden, um aufzufallen. Es reicht nicht, zu sagen, wir haben die besten Arbeiter“, erklärt die Grazer Installationsfirma der „Krone“. Nicht nur den Kunden, auch potenziellen Mitarbeitern müsse man in Erinnerung bleiben, denn „Fachkräfte sind kaum noch zu finden“. Man sei ein Familienbetrieb und mache die Arbeit gut und gerne, fügt die Firma an.