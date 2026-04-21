Kompany: „Dann habe ich keine Familie mehr“



Schon einmal TV-Experte

Kompany war schließlich schon einmal TV-Experte für die BBC. Bei der EM 2016 arbeitete er an der Seite von Rio Ferdinand, Thierry Henry und Alan Shearer. Damals war er noch Kapitän von Manchester City und spielte dazu für die belgische Nationalmannschaft. Doch diesmal dürfte der 40-jährige Vater von einer Tochter sowie zwei Söhnen den Urlaub wirklich dringend benötigen ...