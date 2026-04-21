Kompany: „Dann habe ich keine Familie mehr“

Vincent Kompany wird bei der WM 2026 nicht als TV-Experte in England arbeiten. Auf der Pressekonferenz vor dem DFB-Pokal-Halbfinale gegen Leverkusen dementierte der Bayern-Trainer entsprechende Berichte. Aber sehen und hören Sie selbst – oben im Video.
„Keine Chance! Was soll ich jetzt als TV-Experte machen, wenn mein Urlaub ist? Sonst habe ich nächstes Jahr keine Familie mehr in München! Also gar keine Chance“, so Kompany auf die Frage eines Journalisten nach dem besonderen TV-Angebot. Die „Daly Mail“ hatte von diesem berichtet.
Schon einmal TV-Experte
Kompany war schließlich schon einmal TV-Experte für die BBC. Bei der EM 2016 arbeitete er an der Seite von Rio Ferdinand, Thierry Henry und Alan Shearer. Damals war er noch Kapitän von Manchester City und spielte dazu für die belgische Nationalmannschaft. Doch diesmal dürfte der 40-jährige Vater von einer Tochter sowie zwei Söhnen den Urlaub wirklich dringend benötigen ...
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