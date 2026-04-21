Merz kann „vertrauensvoll und gut mit Trump reden“

Bürger zweifeln an geistiger Verfassung

Zudem ist etwa jede zweite Person (51 Prozent) der Ansicht, dass sich Trumps geistige Verfassung verschlechtert habe. Nur ungefähr jede vierte Person (26 Prozent) hält den Präsidenten für ausgeglichen. Die Einschätzungen folgen auf eine Reihe von neuen Wutausbrüchen und rhetorischen Rundumschlägen, etwa der Drohung, die gesamte iranische Zivilisation auszulöschen und dem Streit mit Papst Leo XIV. Der Pontifex kommt in der Umfrage deutlich besser weg: Sechs von zehn Befragten (60 Prozent) haben eine positive Meinung von dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche.