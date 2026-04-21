256 steirische Kinder bekamen keinen AHS-Platz

Man kennt die Thematik aus Kindergärten und Krippen: Eltern, die verzweifelt Plätze für ihre Kinder suchen. Diese Verzweiflung scheint nun auf Schulen, insbesondere Gymnasien im städtischen Raum, überzuschwappen. Wie aus der Bildungsdirektion zu erfahren ist, haben für das kommende Schuljahr 256 steirische Schülerinnen und Schüler nicht ihren Wunsch-AHS-Platz bekommen. Alleine in Graz betrifft das 245 Kinder. Als Grund wird Platzmangel genannt. Weitere 209 Kinder haben den Eignungstest nicht bestanden bzw. weisen fehlende AHS-Reife auf.