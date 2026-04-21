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Zu wenig Plätze

256 steirische Kinder bekamen keinen AHS-Platz

Steiermark
21.04.2026 16:01
(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Verena Schaupp
Von Verena Schaupp

Große Nachfrage, begrenztes Angebot: 245 Schüler bekamen in Graz heuer nicht ihren gewünschten Platz in einem Gymnasium, elf weitere sind es in der restlichen Steiermark.

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Man kennt die Thematik aus Kindergärten und Krippen: Eltern, die verzweifelt Plätze für ihre Kinder suchen. Diese Verzweiflung scheint nun auf Schulen, insbesondere Gymnasien im städtischen Raum, überzuschwappen. Wie aus der Bildungsdirektion zu erfahren ist, haben für das kommende Schuljahr 256 steirische Schülerinnen und Schüler nicht ihren Wunsch-AHS-Platz bekommen. Alleine in Graz betrifft das 245 Kinder. Als Grund wird Platzmangel genannt. Weitere 209 Kinder haben den Eignungstest nicht bestanden bzw. weisen fehlende AHS-Reife auf. 

Das ist der Letztstand vom 10. März. „Die Bildungsdirektion unterstützt Eltern aktiv bei der Suche“, heißt es. 4091 Schüler – davon 2090 in Graz – hätten einen fixen Platz an einer AHS zugewiesen bekommen. Die Bildungsdirektion betont, „dass es keinen generellen Mangel an AHS-Plätzen im Raum Graz und Graz-Umgebung“ gäbe. In manchen Schuljahren würde es an manchen Standorten zu größerem Druck kommen. Das liege an der Bevölkerungsentwicklung oder der Attraktivität bestimmter Schulschwerpunkte. 

Der Schulbau sei zudem sehr kostenintensiv geworden, so die Schulbehörde. Erst vergangene Woche wurde bekannt, dass Graz geplante Schulbauten im Bereich Volks- und Mittelschulen in Millionenhöhe verschiebt

82 Schulplätze an Grazer AHS waren zuletzt noch frei, heißt es von der Bildungsdirektion. Man bemühe sich, Lösungen zu finden. Wenig Trost wohl für die betroffenen Familien, denn diese Rechnung kann sich nicht ausgehen.

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