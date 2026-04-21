Krimi um verschwundenes Baugerüst in Wien

Vor dem Schöffensenat sitzt er jetzt wegen Veruntreuung des Baugerüstes im Wert von über 140.000 Euro. Die Anklage geht davon aus, dass er das sperrige Gut zu Geld machen wollte. Schließlich meldete die Baumfirma, in der der 53-Jährige angestellt war, Insolvenz an.