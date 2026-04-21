Geschlossener Auftritt Kärntens bei Reformplänen

„Fachkräfte sind entscheidend“

Arbeiter- und Wirtschaftskammer sprachen sich für den Wirtschaftsstandort aus. „Für Unternehmen sind qualifizierte Menschen und Infrastruktur, auch bei Energie, wichtig“, so AK-Präsident Günther Goach, der den Wert von Bildung hervorhob. „Fachkräfte sind entscheidend – hätten wir in den vergangenen drei Jahren ein leichtes Wirtschaftswachstum gehabt, hätten wir zu wenig Mitarbeiter dafür gehabt“, warnt auch WK-Präsident Jürgen Mandl.

Köfer fordert Deregulierungsgesetz

Für „Team Kärnten“-Chef Gerhard Köfer fehlt noch konkretes: „Probleme zu benennen ist das eine, Lösungen zu liefern, das andere. Derzeit bleibt es bei Überschriften und Absichtserklärungen“ Außerdem fordert er ein eigenes Deregulierungsgesetz: „Das würde erstmals verbindlich sicherstellen, dass Bürokratie abgebaut und Verfahren spürbar beschleunigt werden.“