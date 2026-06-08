Irans Kicker erinnern mit Pins an getötete Kinder

Medienberichten zufolge sollen US-Streitkräfte für den Angriff verantwortlich sein, US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte dazu eine Untersuchung angekündigt. Die iranische Botschaft in Ungarn stellte in einem Beitrag auf X den Bezug des Pins zu dem Bombenangriff her. Ob die Iraner auch während der WM-Spiele politische Botschaften planen, ist noch nicht bekannt. Die FIFA-Regeln besagen, dass „die Ausrüstung keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Aussagen oder Bilder enthalten darf“, andernfalls können Spieler und/oder die Mannschaft vom Turnierveranstalter oder der FIFA sanktioniert werden. Dies gilt für alle Spieler und Offiziellen.