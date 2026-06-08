Wörthersee Starnacht: Bühne strahlt in neuem Glanz

Große Emotionen, Topstars und eine Premiere: Bei der 27. Starnacht am Wörthersee präsentiert sich die Ostbucht-Bühne in neuem „Gewandt“ – und setzt damit völlig neue Maßstäbe!
Die legendäre Open-Air-Show am Wörthersee am 10. und 11. Juli wird heuer Bühnen technisch auf ein internationales Top-Niveau gehoben“ – wie Martin Ramusch und Gerfried Zmölnig von „ipmedia“ bei der prominent besetzten Starnacht-Pressekonferenz stolz verkündeten.
Denn mit dem neuen Bühnenerlebnis in der Ostbucht will man in der österreichischen Event-Landschaft neue Maßstäbe setzen. Und dafür sollen Marvin Dietmann, der zuletzt als Show-Producer den beeindruckenden Eurovision Song Contest inszenierte, der Bühnen-Designer Matthias Kublik und der neue Technikpartner „Concept Solutions“ sorgen.
Mit einem Werbewert von 12,9 Millionen € und einer regionalen Wertschöpfung von 3,4 Millionen € unterstreicht die Starnacht ihre Bedeutung für Region und Land.
„ipmedia“-Eigentümer Martin Ramusch
Doch nicht „nur“ die Bühne wird die Besucher in der Arena und vor den Bildschirmen verzaubern – für das Open-Air-Highlight am Wörthersee wurden auch musikalische Top-Acts an Land gezogen. Ob Vanessa Mai, Beatrice Egli, Al Bano, Semino Rossi, Angelo Kelly, US-Star Ray Dalton, Kamrad, Ela oder Natalie Holzner – die persönlich bei der Pressekonferenz vorbeigeschaut hat und mit ihrem neuen Hit „Kleopatra“ einen musikalischen Vorgeschmack auf ihren Auftritt gab.
Pizzera & Jaus reisen extra früher an
Auch das Austro-Pop-Erfolgsduo Pizzera & Jaus, das am Sonntag den 12. Juli die Ostbucht-Arena rockt, reist extra bereits zwei Tage früher an den Wörthersee an, um ein Starnacht-Gastspiel zu geben. Wer das Sommer-Musik-Highlight in der Ostbucht am 10. und am 11. Juli live erleben möchte, sollte schnell sein. Denn es gibt nur noch wenige Karten!
Sämtliche Informationen und Karten für die Starnacht gibt es unter www.starnacht.tv
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