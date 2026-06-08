Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Open-Air-Spektakel

Wörthersee Starnacht: Bühne strahlt in neuem Glanz

Kärnten
08.06.2026 20:00
Schlager-Pop-Sängerin Natalie Holzner freut sich riesig auf die Starnacht – und wird auch ein, ...
Schlager-Pop-Sängerin Natalie Holzner freut sich riesig auf die Starnacht – und wird auch ein, zwei Tage am Wörthersee anhängen.(Bild: Wolfgang Handler)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Große Emotionen, Topstars und eine Premiere: Bei der 27. Starnacht am Wörthersee präsentiert sich die Ostbucht-Bühne in neuem „Gewandt“ – und setzt damit völlig neue Maßstäbe!  

0 Kommentare

Die legendäre Open-Air-Show am Wörthersee am 10. und 11. Juli wird heuer Bühnen technisch auf ein internationales Top-Niveau gehoben“ – wie Martin Ramusch und Gerfried Zmölnig von „ipmedia“ bei der prominent besetzten Starnacht-Pressekonferenz stolz verkündeten.

Denn mit dem neuen Bühnenerlebnis in der Ostbucht will man in der österreichischen Event-Landschaft neue Maßstäbe setzen. Und dafür sollen Marvin Dietmann, der zuletzt als Show-Producer den beeindruckenden Eurovision Song Contest inszenierte, der Bühnen-Designer Matthias Kublik und der neue Technikpartner „Concept Solutions“ sorgen.

Zitat Icon

Mit einem Werbewert von 12,9 Millionen € und einer regionalen Wertschöpfung von 3,4 Millionen € unterstreicht die Starnacht ihre Bedeutung für Region und Land.

„ipmedia“-Eigentümer Martin Ramusch

Doch nicht „nur“ die Bühne wird die Besucher in der Arena und vor den Bildschirmen verzaubern – für das Open-Air-Highlight am Wörthersee wurden auch musikalische Top-Acts an Land gezogen. Ob Vanessa Mai, Beatrice Egli, Al Bano, Semino Rossi, Angelo Kelly, US-Star Ray Dalton, Kamrad, Ela oder Natalie Holzner – die persönlich bei der Pressekonferenz vorbeigeschaut hat und mit ihrem neuen Hit „Kleopatra“ einen musikalischen Vorgeschmack auf ihren Auftritt gab.

Lesen Sie auch:
Auch Schlagerstar Vanessa Mai ist am 10. und 11. Juli bei der Mutter aller Starnächte wieder mit ...
Vanessa Mai legt an
Starnacht am Wörthersee: „Ein bisschen wie Urlaub“
08.06.2026
Von Pop bis Schlager
„Musik-Cocktail“ bei der Starnacht am Wörthersee
16.05.2026

Pizzera & Jaus reisen extra früher an
Auch das Austro-Pop-Erfolgsduo Pizzera & Jaus, das am Sonntag den 12. Juli die Ostbucht-Arena rockt, reist extra bereits zwei Tage früher an den Wörthersee an, um ein Starnacht-Gastspiel zu geben. Wer das Sommer-Musik-Highlight in der Ostbucht am 10. und am 11. Juli live erleben möchte, sollte schnell sein. Denn es gibt nur noch wenige Karten!

Sämtliche Informationen und Karten für die Starnacht gibt es unter www.starnacht.tv

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
08.06.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Eine der Raketen (Bild) schlug in der Nähe der Stadt Jericho im besetzten Westjordanland ein.
Israel gegen Iran
Nach „schmerzhafter Antwort“ Angriffe beendet
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
224.899 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
130.492 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
100.713 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1622 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1455 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1447 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Kärnten
Open-Air-Spektakel
Wörthersee Starnacht: Bühne strahlt in neuem Glanz
Von Schiff gerettet
Paragleiter machte Bruchlandung in Ossiacher See
Wanderer verletzt
Nach Absturz: Warum Ziegen keine Hilfe benötigen
Prozess in Kärnten
Busfahrer ließ Mädchen lenken und missbrauchte es!
Andersdorfer Kirche
Würmer im Altar: Kirche muss restauriert werden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf