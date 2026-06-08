Wörthersee Starnacht: Bühne strahlt in neuem Glanz

Pizzera & Jaus reisen extra früher an

Auch das Austro-Pop-Erfolgsduo Pizzera & Jaus, das am Sonntag den 12. Juli die Ostbucht-Arena rockt, reist extra bereits zwei Tage früher an den Wörthersee an, um ein Starnacht-Gastspiel zu geben. Wer das Sommer-Musik-Highlight in der Ostbucht am 10. und am 11. Juli live erleben möchte, sollte schnell sein. Denn es gibt nur noch wenige Karten!