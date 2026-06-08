Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde er vergiftet?

Steiermark: Wanderer entdeckten toten Gänsegeier

Steiermark
08.06.2026 19:00
Ein toter Gänsegeier wurde am Montag in Rettenegg (Bezirk Weiz) gefunden.
Ein toter Gänsegeier wurde am Montag in Rettenegg (Bezirk Weiz) gefunden.(Bild: LPD Steiermark)
Porträt von Christa Blümel
Porträt von Hannah Michaeler
Von Christa Blümel und Hannah Michaeler

Erst vor zwei Wochen wurden im Kärntner Lesachtal und in Osttirol sechs tote Gänsegeier entdeckt – sie wurden, so ergab eine Analyse, mit dem verbotenen Pestizid Carbofuran vergiftet. Am Sonntag fanden Wanderer in Rettenegg (Weiz) auch einen toten Geier. Ein Abschuss konnte ausgeschlossen werden, Untersuchungen laufen.

0 Kommentare

Wanderer machten am Sonntag in Rettenegg im steirischen Bezirk Weiz eine außergewöhnliche Entdeckung: Auf einer Forststraße fanden sie einen toten Gänsegeier. Die mächtigen Tiere mit einer Flügelspannweite von über zwei Metern sind in der Region nicht heimisch und kommen eher in der Gegend rund um Udine vor. 

Gerhard Kutschera bei der Untersuchung des Wildvogels
Gerhard Kutschera bei der Untersuchung des Wildvogels(Bild: Kutschera)

„Jetzt wird untersucht, woran er gestorben ist“, sagt Gerhard Kutschera, Amtstierarzt im Bezirk Weiz. Möglichkeiten gibt es einige: Er könnte etwa an der Vogelgrippe verendet sein oder von einem Windrad verletzt worden sein. Dass das acht Kilo schwere Tier abgeschossen wurde, konnte am Montag bei einem Röntgen bereits ausgeschlossen werden.

Lesen Sie auch:
Insgesamt wurden sieben Gänsegeier vergiftet, sechs davon starben.
Sechs tote Tiere
Wurden Geier in Kärnten und Osttirol vergiftet?
03.06.2026

Doch es besteht ein anderer, schwerwiegender Verdacht: Erst vor zwei Wochen wurden im Kärntner Lesachtal und in Osttirol sechs solcher Geier tot aufgefunden. Untersuchungen bestätigten, dass die Geier dem verbotenen Pestizid Carbofuran vergiftet worden waren. „Es ist also von einem gezielten Giftanschlag auf Wildtiere auszugehen“, hieß es dazu von BirdLife Österreich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.06.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Eine der Raketen (Bild) schlug in der Nähe der Stadt Jericho im besetzten Westjordanland ein.
Israel gegen Iran
Nach „schmerzhafter Antwort“ Angriffe beendet
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
224.712 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
130.199 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
100.377 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1619 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1446 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1431 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf