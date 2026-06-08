Steiermark: Wanderer entdeckten toten Gänsegeier

„Jetzt wird untersucht, woran er gestorben ist“, sagt Gerhard Kutschera, Amtstierarzt im Bezirk Weiz. Möglichkeiten gibt es einige: Er könnte etwa an der Vogelgrippe verendet sein oder von einem Windrad verletzt worden sein. Dass das acht Kilo schwere Tier abgeschossen wurde, konnte am Montag bei einem Röntgen bereits ausgeschlossen werden.