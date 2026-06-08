„Inzwischen sind es schon 340 Millionen Aufrufe!“

„Krone“: Frau Klima, Sie sagen über sich selbst, dass Sie mit Ihren Pferden aufstehen und ins Bett gehen.

Sonja Klima: Das tue ich. Ich wohne mit Pferden, hab‘ mir mit einem kleinen Stall einen Traum erfüllt. Egal, wann ich heimkomme, der letzte Gang ist immer der zu den Pferden – selbst um 2 Uhr nachts. Und wenn ich um 6 Uhr aufstehe, ist der erste Weg mit meiner Hündin Michella zu den Pferden.