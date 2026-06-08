„Ikarus“ Antonelli lässt die Giganten verblassen

Mercedes-Teamchef Toto Wolff muss seinen Jungstar Kimi Antonelli nach dem Monaco-Sieg auf dem Boden halten. In Italien herrscht ein Riesen-Hype. Weltmeister Hamilton, Verstappen, Norris und Alonso fristen nur ein Schattendasein.
„Andrea Kimi Antonelli ist mittlerweile nicht mehr zu stoppen. Der Mercedes-Pilot holt sich in Monaco seinen fünften Sieg in Folge, lässt seinen Verfolgern keine Chance.“ („Tuttosport“) „Es fehlen die Worte, um Kimi Antonelli zu beschreiben, der beim legendärsten und faszinierendsten Rennen der Formel 1 dominiert und sein ganzes Talent unter Beweis stellt.“ („Corriere dello Sport“) „Andrea Kimi Antonelli genießt den prestigeträchtigsten Sieg der Formel 1.“ („Gazzetta dello Sport“)
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