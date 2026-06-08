Warum Sepp Schellhorn nichts durchsetzen kann

Fehlkonstruktion führt zu wenig Luft nach oben

Im Staatssekretariat für Angelegenheiten der Deregulierung und Entbürokratisierung, das im pinken Auslandsministerium angesiedelt ist, sind die Befugnisse von Schellhorn recht gering, da er für die Umsetzung seiner Maßnahmen auf die Zustimmung der zuständigen Minister angewiesen ist. Er könne Ressortchefs anderer Parteien keine Vorgaben machen und verfüge daher nur über sehr begrenzte Gestaltungsmacht bei der Entbürokratisierung, erklärt Politikexperte Thomas Hofer. Er spricht davon, dass die Verankerung des Staatssekretariats für Deregulierung im Außenministerium ein „Konstruktionsfehler“ sei und darin das Grundproblem für diese stockende Umsetzung liege. Schellhorn könne zwar Impulse setzen, die tatsächliche Umsetzung seiner Vorschläge sei aber vollständig von den jeweiligen Ressorts abhängig.