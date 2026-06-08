Dieses Turnier war komplett verrückt – gut so!

Diese French Open waren ein Grand Slam, der lange in Erinnerung bleiben wird. Mir fällt beim besten Willen keiner ein, der dermaßen viele Überraschungen lieferte. Es war einfach komplett verrückt. Ich bin ziemlich sicher, dass selbst unter Tennis-Experten keiner diese beiden Finals bei Herren und Damen erraten hätte.