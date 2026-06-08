Nach bisher größtem Erfolg im Flugzeug gefangen

Es ist ein Albtraum vieler Reisender! Du gehst an den Bord eines Flugzeugs, nimmst Platz und dann passiert einfach gar nichts. Das erlebte auch ein österreichischer Spitzensportler, der zwei Stunden in einem Flieger gefangen war. Zuvor hatte er den bisher größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.