Busfahrer ließ Mädchen lenken und missbrauchte es!

Mit Geschenken Schweigen erkauft

Er gibt zu, noch in seiner Dienstzeit als Busfahrer eine Neunjährige Dutzende Male sexuell missbraucht zu haben – indem er das neugierige Kind auf seinen Schoß setzte, im Intimbereich begrapschte und dafür das tonnenschwere Gefährt lenken ließ! Damit sowie mit kleinen Geschenken erkaufte er sich das Schweigen des Mädchens, das erst Jahre später über die Ausfahrten berichtete.