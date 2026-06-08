„Mega schlau! Deshalb folgen wir alle Ralf“

Ein Tritt aufs Gaspedal, schon geht’s mit dem Golf-Buggy an das andere Ende des Harder Stadiums in Santa Barbara, zur nächsten Trainings-„Station“. Bei den Goalies reichte Ralf Rangnick ein zustimmendes Nicken, auch bei den Feldspielern bleibt Österreichs Teamchef in der Beobachterrolle. Aber seine Körpersprache signalisiert: Es läuft! „Er ist wie ein Supervisor,“, bestätigt Lars Kornetka, sein längstdienender Assistent.