„Mega schlau! Deshalb folgen wir alle Ralf“

Teamchef Ralf Rangnick ist der unumstrittene Boss, bereitet Österreichs Kicker im WM-Quartier in Santa Barbara gewissenhaft aufs Turnier vor. Doch auch auf seine Assistenten ist Verlass! Die „Krone“ ist vor Ort und erklärt, welcher Trainer im Team wofür verantwortlich ist.
Ein Tritt aufs Gaspedal, schon geht’s mit dem Golf-Buggy an das andere Ende des Harder Stadiums in Santa Barbara, zur nächsten Trainings-„Station“. Bei den Goalies reichte Ralf Rangnick ein zustimmendes Nicken, auch bei den Feldspielern bleibt Österreichs Teamchef in der Beobachterrolle. Aber seine Körpersprache signalisiert: Es läuft! „Er ist wie ein Supervisor,“, bestätigt Lars Kornetka, sein längstdienender Assistent.
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